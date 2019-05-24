Законопроект об эксперименте по квотированию вредных выбросов внесен в ГД

Москва, , 10:07 — REGNUM Законопроект об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ в воздух правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Планируется создание федеральной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах, где будет проводиться эксперимент. Предусматривается, что информация будет общедоступной и бесплатной.

Эксперимент пройдет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, предполагается применение системы такого квотирования в крупных промышленных центрах. Эксперимент планируется провести в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Законопроектом вводятся нормы, которыми регулируются вопросы проведения сводных расчётов и применения их результатов.

Закрепляется право регионов на проведение сводных расчётов для отдельных населённых пунктов и на использование результатов таких расчётов при нормировании и установлении квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предусматривается разработка и утверждение критериев формирования предприятиями плана по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, определяются особенности проведения проверок промышленных предприятий в такой период.

Требования по снижению вредных выбросов определит Минприроды.