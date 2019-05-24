Врио алтайского губернатора Олег Хорохордин: «Наша ниша – экоэкономика»

Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе своей поездки в Турочакский район пообещал поискать механизмы развития лесного хозяйства, «чтобы эта отрасль в регионе обрела второе дыхание». Подробности сообщает официальный сайт региона.

Побывав на территории самой северной территории республики, новый глава региона встретился с местными жителями и уделил особое внимание вопросам лесопереработки.

«Наша ниша — экоэкономика, и сохранение природы будет абсолютным приоритетом. В рамках национального проекта «Экология» в целях сохранения лесов мы будем получать ресурсы на приобретение техники и лесовосстановление. Главная задача — грамотно распорядиться этими ресурсами, строго контролировать их целевое и своевременное освоение», — заявил Олег Хорохордин.

Он подчеркнул также, что из-за принятых запретительных изменений в федеральном законодательстве и некоторых особенностей на местном уровне лесники фактически сворачивают производство и люди, занятые в лесной отрасли, остаются без работы.

Напомним, Турочакский район является территорией компактного проживания коренных малочисленных народов Сибири, а вырубка леса противоречит основам их жизни. В 2018 году его жители провели несколько акций протеста. В 2017 году Алтай (Республика Алтай и Алтайский край) вывез в Китай, Узбекистан и Афганистан 600 тыс. кубометров леса.

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