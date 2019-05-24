Нефть «продолжит падать» в направлении $60

Москва, , 09:57 — REGNUM Цена на нефть марки Brent, опустившись ниже отметки $71,5023 мая, фактически вышла из полугодовалого растущего тренда. Сегодня, 24 мая, падение ускорилось, цена достигла двухмесячного минимума в $67 за баррель и нефть «официально» вошла в понижательный тренд, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Можно сказать, что последние полторы недели нефть удерживалась в восходящем тренде лишь благодаря, регулярным форс-мажорам с нефтяной отраслью Саудовской Аравии. Но как только эти «неожиданные» события прекратились, Brent тут же, приблизилась к критической для растущей тенденции точке в $71,50», — отметил эксперт.

Далее, резко выросшие запасы нефти в США, вместе с обострением американо-китайской торговой войны, продавили котировки ниже критической точки в $71,00. Здесь еще можно было остановить падение цен, но 23 мая, были опубликованы «кризисные» данные по деловой активности в немецком и в американском производственном секторе, что и стало триггером к 5% обвалу котировок.

«Поэтому крайне вероятно, что в ближайший месяц нефтяные цены продолжат падать в направлении $60 за баррель Brent, по крайней мере, пока ОПЕК+ не подтвердит свою приверженность к ограничению добычи, в пролонгированном соглашении в конце июня.

Ну, а в краткосрочной перспективе, нефтяные котировки ждет повышенная турбулентность. Сегодня, 24 мая, нефть марки Brent, вероятно, будет пытаться вернуться к $69,00 за баррель, после чего вновь пойдет в направлении $67,00», — дал прогноз Быков.

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