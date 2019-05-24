В Ростехе назвали суммы выручки поставщика по «пакету Яровой»

Москва, , 09:55 — REGNUM Компания «Национальные технологии», обеспечивающая поставку систем хранения данных «Купол» для реализации требований 374-ФЗ (так называемого «пакета Яровой») в интересах российских операторов связи, заключила договоры на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Всего в 2018 году объём поставок систем «Купол» составил более 2,2 млрд рублей, что вдвое превысило плановые показатели. В настоящее время обязательства по текущим договорам на 2019 год исполнены более чем на 150 млн рублей, остальное оборудование будет поставлено в мае-июне. При этом в компании рассчитывают получить за год более 2 млрд рублей.

Системы хранения данных «Купол» — отечественная система защищенного хранения данных больших и сверхбольших объемов. В пресс-службе «Ростеха» отметили, что минимальная цена за 1 ТБ полезной ёмкости хранения составляет 9000 рублей, а оборудование других зарубежных производителей имеет намного более высокую цену.

«Национальные технологии» — компания, образованная в 2017 году для вывода на рынок продуктов гражданского назначения, связанных с высокими технологиями. «Ростех» участвует в капитале компании через концерн «Автоматика». В апреле стало известно о том, что ключевым партнёром по проекту станет «Ростелеком».

«Пакет Яровой» — пакет законов, обязывающий операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить информацию своих пользователей в России. Получил название по имени одного из авторов инициативы вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой («Единая Россия»). Вступил в силу 1 июня 2018 года.

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