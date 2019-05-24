Воронежские власти продали санаторий в Ессентуках за 356 млн рублей

Воронеж, , 09:46 — REGNUM 100% акций АО «Санаторий «Воронеж», расположенного в Ессентуках Ставропольского края, проданы — покупателем стало ООО «Санаторий источник». Как следует из документов торгов, опубликованных на сайте Фонда госимущества Воронежской области, электронный аукцион состоялся 21 мая.

На аукцион было выставлено 49 тыс. 135 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100% от уставного капитала общества. Начальная стоимость санатория составляла 356 млн 296 тыс. рублей — по этой цене он и был продан покупателю.

ООО «Санаторий источник», согласно открытым данным, зарегистрировано в Ессентуках, работает с 2006 года, основным видом деятельности указана деятельность санаторно-курортных организаций. Учредитель и владелец компании — Асабил Гасымов, известный азербайджанский бизнесмен, депутат нацсобрания. Ранее компания построила санаторий «Источник» в Ессентуках за 1,5 млрд рублей, в 2017 году была достигнута договоренность о строительстве санаторий в Железноводске с объемом инвестиций в 2 млрд рублей.

Санаторий «Воронеж» в Ессентуках воронежские власти пытались продать с 2015 года — он несколько раз выставлялся на торги, однако покупателей не находилось. В 2015 году его первоначальная стоимость составляла почти 605 млн рублей, однако затем цену снизили сначала до 380, затем — до 356,3 млн рублей.

По теме: Воронежские власти выставили на торги санаторий в Ессентуках

Санаторий «Воронеж», расположенный в Ессентуках, круглогодичного действия и рассчитан на 120 мест. Он расположен в самом центре курортной зоны рядом с лечебным парком, напротив общекурортной грязелечебницы и питьевых бюветов «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».

Читайте ранее в этом сюжете: Санаторий «Воронеж» в Ессентуках выставили на торги – в четвертый раз