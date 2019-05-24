В Казахстане планируют субсидировать покупку племенного скота

Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует субсидировать покупку казахстанского племенного крупного рогатого скота. Об этом 24 мая заявил глава ведомства Сапархан Омаров на пленарных слушаниях в Мажилисе (нижней палате парламента) республики, сообщает агентство «Казинформ».

Министр отметил, что до 2021 года ведомство будет делать упор на развитии сырьевой базы. По его словам, в республике запущена специальная программа кредитования фермерских хозяйств в молочном и мясном животноводстве.

Омаров добавил, что в 2018 году было профинансировано 9 115 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 53 млрд тенге ($140 млн), а также завезено 89,8 тыс. голов крупного рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в парламенте Казахстана прошли слушания на тему «Перспективы развития производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции».

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обратил внимание на то, что республика наращивает импорт молочных и мясных продуктов, несмотря на большой потенциал перерабатывающих заводов.

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