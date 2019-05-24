Hyundai Fomex и Saramonic USA подписали соглашение на выставке KOBA-2019

Сеул, , 09:42 — REGNUM Южнокорейская компания фото и вещательного оборудования Hyundai FOMEX приняла участие в 29-й международной выставке KOBA-2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что выставка KOBA 2019 проходит в торгово-развлекательном комплексе COEX в период с 22 по 25 мая при поддержке Korea E&EX INC и Korean Broadcasting Engineers & Technicians Association.

KOBA — международная выставка вещательного, осветительного и аудио-видео оборудования, в рамках которой проходят музыкальные шоу и семинары.

Известно, что на данной выставке представители южнокорейской компании подписали эксклюзивный контракт с производителем аудио оборудования Saramonic USA.

«В последнее время среди людей разных профессий набирают популярность ASMR видео, оказывающие на человека психологическое воздействие. Благодаря данному соглашению с американской компанией мы сможем разнообразить спектр предоставляемых товаров и услуг, а также предоставим возможность стать поставщиком комплексных решений для производства мультимедийных материалов», — сообщили представители компании.