Ждите очереди: жительницу Казани обязали вернуть 2 млн в «лопнувший» банк

Казань, , 09:22 — REGNUM Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве лишённого лицензии в марте 2017 года «Татфондбанка» удовлетворил требование конкурсного управляющего к бывшей вкладчице банка Диляре С., которая 1 декабря 2016 года, то есть за две недели до ввода временной администрации в банке, сняла 2 млн рублей. Суд обязал жительницу Казани вернуть в банк 2 млн рублей, а чтобы ускорить исполнение решения, начислил проценты на сумму долга «с даты вступления в силу судебного акта до момента фактического возврата денежных средств в конкурсную массу». Свой вклад бывший клиент сможет получить в рамках очереди кредиторов, так как этим же решением было восстановлено обязательство банка перед ней. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ с ноября 2016 года испытывал финансовые затруднения, которые стали причиной ввода временной администрации 15 декабря. Усилия последней не смогли восстановить платежеспособность, и уже в начале марта 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. На сегодня расследуются уголовные дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий. Фигурантом 21 эпизода проходит бывший председатель правления, депутат Госсовета Татарии Роберт Мусин, признанный к тому же банкротом как физлицо. По данным на начало апреля 2019 года, банк имеет обязательства перед 18 051 кредитором на общую сумму свыше 167,4 млрд рублей.

На сегодня продолжается формирование конкурсной массы, в том числе и через обжалование сделок, совершённых в период наличия проблем у банка. Часть требований управляющего касаются обжалования банковских операций о снятии средств со вкладов физлиц. Чаще всего суд отказывает в удовлетворении требований, а в мае 2019 года по одному из исков было принято положительное решение, то есть фактически бывшего клиента ТФБ обязали встать в общую очередь ожидающих возврата собственных средств, застрявших в «лопнувшем» банке.

1 декабря 2016 года Диляра С., в декабре 2015 года заключившая с банком договор банковского вклада, сняла тремя операциями 2 млн рублей. Договор вклада был расторгнут досрочно, он был заключён до 28 декабря 2018 года. Конкурсный управляющий посчитал, что клиенту было отдано предпочтение перед иными обязательствами, так как на эту дату у банка было не исполнено свыше 16 тыс. платёжных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете.

«Предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное», — уточнялось в материалах дела, но в то же время «доказательств аффилированности ответчика и должника в материалы дела не представлено».

Клиента обязали «представить доказательства, обосновывающие необходимость совершения оспариваемой операции, для каких целей совершалась оспариваемая сделка, с представлением обосновывающих документов», но Диляра С. не исполнила предписание суда. В итоге снятие средств было признано недействительной сделкой, Диляру обязали вернуть 2 млн рублей, на которые вплоть до фактического исполнения решения будет начисляться процент, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ. Также восстановлено право вкладчицы требовать 2 млн рублей с ТФБ.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентября 2018 года суд также удовлетворил требование о признании снятия 2 млн рублей 2 декабря 2016 года жительницей республики Зявгараей М. недействительной сделкой. Вкладчицу обязали вернуть собственные деньги, ранее оформленные в виде вклада, в ТФБ.

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