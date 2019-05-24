В парламенте Казахстана обсудили проблемы мясо-молочной отрасли

Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана проработали нормы, позволяющие построить чёткую вертикаль ветеринарного контроля. Об этом 24 мая заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на парламентских слушаниях по вопросам развития мясо-молочной отрасли, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, законодательные нормы позволяет эффективно решать вопросы ветеринарно-санитарной безопасности. Нигматулин также обратил внимание на рост импорта молочной и мясной продукции, несмотря на большой потенциал перерабатывающей мощностей в Казахстане.

«А ведь эту же продукцию могут и должны производить наши перерабатывающие заводы. А что получается у нас? Образно говоря, потенциал есть, а роста нет», — добавил спикер Мажилиса.

Он считает, что необходимо поддержать создание сети заготовительных организаций, которая свяжет мелких производителей с перерабатывающими предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года в Казахстане произвели 90 804 тонны мяса, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство молока выросло на 0,8%, до 182 046 тонн.

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