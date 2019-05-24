Рыбоводные заводы Приморья выпустили в природу 5,5 млн молоди кеты

Владивосток, , 09:07 — REGNUM Барабашевский и Рязановский лососевые рыбоводные заводы (Приморье) выпустили в естественную среду обитания 5,5 млн молоди кеты, сообщила пресс-служба ФГБУ «Главрыбвод».

"Зарыбление состоялось в рамках компенсационных мероприятий судостроительного комплекса «Звезда» в счет ущерба, наносимого водным биоресурсам от дноуглубительных работ в Уссурийском заливе и бухте Большой Камень», — говорится в сообщении.

Выпуск мальков с Барабашевского завода осуществлён впервые после реконструкции в 2015 году и восстановления в 2017-м. Отмечается, что запуск завода стал важным событие для Дальневосточного региона. Благодаря ему ежегодный выпуск мальков лосося увеличится на 25 млн.

В 2019 году общий объем выпуска молоди лососевых видов рыб Приморским филиалом Главрыбвода, включая госзадание и компенсационные мероприятия, составил более 28 млн экземпляров ценных видов рыб. Также в рамках выполнения государственного задания Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод» в апреле успешно провел выпуск молоди лосося в объёме более 21,5 млн штук.

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