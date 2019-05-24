Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес

Хабаровск, , 09:15 — REGNUM Тревожная ситуация складывается в экономике Хабаровского края. Данные Хабаровскстата говорят о росте безработицы, потере огромного количества рабочих мест, сокращениях на производствах, закрытии сотен предприятий малого бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты утверждают, а статистика подтверждает: Хабаровский край имеет самый высокий трудовой потенциал на Дальнем Востоке. По количеству работников, занятых в экономике, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, регион занимает первое место в ДФО: 58% по статданным 2013 года. В регионе имеется обширная сеть учреждений профессионального образования. Однако край теряет и высокопрофессиональные кадры, и рабочие места, и предприятия малого бизнеса. Самый большой обвал на рынке труда произошёл в 2019 году: с января по апрель без работы остались 6 тыс. человек.

По данным Хабаровскстата, с 2012 года по апрель 2019-го Хабаровский край потерял почти 40 тыс. работников.

Однако 2019 год обещает ещё больше мрачных сюрпризов. О сокращениях более 350 работников уже уведомили службы занятости предприятия Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре, согласно предоставленным в службы занятости данным от предприятий, высвобождению подлежат в течение года не менее 300 работников, при этом 350 сотрудников городского трамвайного депо уже сокращены.

Показатели безработицы в Хабаровском крае неуклонно ползут вверх с начала 2019 года: в феврале рост безработицы по отношению к февралю 2018 года составил 1,9%, а марте — 6,4%, в апреле уже 10,4%.

За год в Хабаровском крае закрылись более 1 700 малых и микропредприятий. Год назад в Хабаровском крае, согласно данным статистики, было зарегистрировано 27 655 малых предприятий, сегодня осталось 25 914.

Наиболее тяжелая ситуация в лесной отрасли, сельском хозяйстве и здравоохранении, образовании, обрабатывающей отрасли.

Большая часть занятых в экономике работает в сфере торговли (розница и опт) — 19,1%. На обрабатывающих производствах заняты 11,5%, транспорт и связь — 9,8%, строительство 9,1%. Более 28% трудоспособного населения заняты в малом и среднем бизнесе.

2019 год показал, что реализуемая в регионе программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения», рассчитанная на 2013—2020 годы, фактически близка к провалу.

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Наиболее серьёзный кадровый урон несёт обрабатывающая отрасль, составляющая основу экономики края. С 2012 года отрасль лишилась 15,5 тыс. квалифицированных работников.

Очень плохая ситуация в образовании: с 2012 года потери составили 4 827 работников. В здравоохранении «в минусе» 2 646 человек. В остальных отраслях потери составляют от нескольких сотен до тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники предлагают упразднить Министерство по развитию Дальнего Востока. На портале «Российская общественная инициатива» размещена соответствующая петиция. Автор петиции убежден, что данное министерство за почти семь лет деятельности не смогло доказать целесообразность своего существования. Дальний Восток стагнирует, по всем показателям он демонстрирует худшие результаты в стране.

Жители Хабаровского края считают, что выборы губернатора от системной оппозиции вызвали гнев федерального центра, который «мстит региону за неправильные выборы». После победы выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала над единороссом Вячеславом Шпортом, который руководил краем девять лет и увеличил за это время госдолг в 15 раз, у региона забрали статус столицы ДФО в пользу Владивостока.

Апрельский номер журнала «Дальний Восток — территория развития», изданный структурой Фонда развития Дальнего Востока — Фондом информационной поддержки развития ДФО, вышел без Хабаровского края. Все остальные дальневосточные субъекты в журнале упомянуты.

Хабаровский край стал лидером по объёму государственного долга (54,9 млрд рублей) среди субъектов ДФО, который достиг 69%. Это может привести к введению в регионе внешнего управления.