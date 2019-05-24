США нашли способ наказать манипулирующие валютой страны

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Страны, заподозренные в занижении стоимости своей валюты по отношению к доллару, могут поплатиться за подобные манипуляции. Министерство торговли США предложило вводить на товары из таких стран компенсационные пошлины. Об этом заявил глава министерства Уилбур Росс, сообщает CNBC.

Он пояснил, что эта мера призвана предупредить действия экспортёров из других стран, которые якобы могут использовать курс своей валюты для собственной выгоды и чтобы нанести ущерб «американским производителям».

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«Это изменение ставит иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб отраслям промышленности США», — говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росса.

Он также добавил, что иностранные государства «больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям».

Росс отметил, что предлагаемое правило изменит обычный процесс компенсационных пошлин: в него будут включены новые критерии занижения стоимости валюты. Пока эти критерии, которые планируется использовать для оценки того, являются ли цены на продукцию в США искусственно заниженными из-за занижения курса валюты, не определены.

Отмечается, что этот шаг может ударить по тарифам на товары из таких стран, как Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария. Именно они входят в составленный минфином США список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды. Также в их числе оказался и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад США обвинили Германию в умышленном занижении курса евро, чтобы получить преимущество над торговыми партнёрами.

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