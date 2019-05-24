Украину признали одной из беднейших стран региона

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Украина признана одной из беднейших стран региона с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, говорится в докладе Всемирного банка.

Отмечается, что на Украине, несмотря на восстановление экономического роста после кризиса 2014−2015 годов, темпы роста экономики остаются слишком низкими, чтобы страна могла достичь уровня доходов соседних европейских стран.

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Так, ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно в три раза меньше, чем в Польше. При существующих темпах роста экономики Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, основной кредитор Украины — МВФ — в апреле 2019 года сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в текущем году и на 3% — в следующем. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман не раз заявлял, что нынешние темпы роста украинской экономики являются недостаточными.

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