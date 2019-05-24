В Прикамье собираемость платежей за услугу по вывозу мусора составила 22,5%

Пермь, , 07:54 — REGNUM В Пермском крае за первый квартал 2019 года регоператор ГУП «Теплоэнерго» получил за услугу по вывозу мусора от населения в общей сложности 122 млн рублей, что составляет 22,5% от плана. Об этом доложил на заседании комитета по бюджету Заксобрания региона краевой министр ЖКХ Александр Шицын, когда отчитывался о финансовом состоянии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами за I квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

«Собираемость платы в первом квартале составила 22,5%. Всего за квартал было начислено 540 млн рублей. В значительной степени причиной разрыва между плановыми и фактическими поступлениями является не полностью сформированное базовое начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО», — отметил Шицын.

Он обратил внимание на то, что проблема с базой данных по получателям услуги сегодня существует у всех региональных операторов ТКО по России. В Пермском крае, согласно докладу Александра Шицына, база сформирована на общую сумму 176,6 млн рублей в месяц, в том числе по многоквартирным домам — 109 млн рублей (98% от всех многоквартирных домов), по индивидуальным домам — 20 млн рублей (90% от их общего количества.

«На данный момент обрабатывается, но на низком уровне, база данных по юридическим лицам. На сегодняшний день база сформирована на 47,5 млн рублей — это средства 3,5 тысячи хозяйствующих субъектов, которые составляют 3% от общего числа зарегистрированных. По информации из разных источников, на территории края сегодня зарегистрировано более 100 тысяч субъектов, что превышает количество плательщиков по базе в 30 раз» — отметил министр ЖКХ. Планируется, что окончательно база будет сформирована до конца 2019 года.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пермский край вошел в число регионов с низкой собираемостью платежей за новую коммунальную услугу — вывоз ТКО. Заговорили о возможности прекращения деятельности отдельных регоператоров. Тогда в ГУП «Теплоэнерго» заявили, что продолжат работу, а показатель собираемости растет. В середине апреля сообщали о росте собираемости платежей от граждан, проживающих в квартирах, до 45,5%. В частном секторе отмечались проблемы и медленная динамика. Здесь собрано за два месяца 16,2% платежей.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа. В каждом субъекте РФ начал работать региональный оператор. В Прикамье деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО занимается ГУП «Теплоэнерго».

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