Суд в США понизил компенсационную пошлину на продукцию компании POSCO

Сеул, , 07:56 — REGNUM Суд по вопросам международной торговли США снизил компенсационную пошлину на горячекатаную сталь южнокорейской компании POSCO до 41,57%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, по просьбе представителей министерства торговли США, Суд по вопросам международной торговли США принял решение снизить размер пошли на ввозимую продукцию южнокорейской компании на 17 процентных пункта.

Известно, что в 2016 году компенсационная пошлина на горячекатаную сталь составляла 58,68%, однако представители министерства торговли пересмотрели тарифы, так как не нашли оснований для высоких тарифов, до 41% в ноябре 2018 года. После чего, 1 мая Суд по вопросам международной торговли США одобрил данный пересмотр тарифов.

Компенсационная таможенная пошлина — пошлина, взимаемая в случаях ввоза на таможенную территорию страны товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии.