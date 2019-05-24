В Москве открывается гастрономический фестиваль «Рыбная неделя»

Москва, , 07:37 — REGNUM Сегодня, 24 мая, в Москве стартует самый крупный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». Более 50 предприятий со всей России представят 100 видов рыбы и морепродуктов, сообщается на портале мэра столицы.

Посетители фестиваля смогут попробовать экзотические блюда из рыбы и другие деликатесы, а также примут участие в мастер-классах и научатся готовить.

В фестивале участвуют 15 торговых сетей, около 1400 сетевых и около 500 несетевых магазинов. В дни проведения «Рыбной недели» они снизят цены на рыбу и морепродукты.

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Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Рыбная неделя» в Москве в 2019 году пройдёт с 24 мая по 2 июня. В 2018 году фестиваль посетили более 2 млн человек, которые приобрели свыше 144 тонн рыбы.

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