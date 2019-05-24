Чиновники столицы Камчатского края изрядно разбогатели в 2018 году

Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM Глава администрации Петропавловка-Камчатского Виталий Иваненко и его подчиненные неплохо увеличили свои доходы в 2018 году. Чиновники отчитались о доходах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр Петропавловска Камчатского Виталий Иваненко за 2018 год стал богаче почти на 1 млн рублей — 4 млн 592 тыс. рублей в 2018 году против 3 млн 598 рублей в 2017. Правда, из декларации исчез автомобиль Сузуки-Эскудо, который был в собственности у мэра в 2017 году. Возможно, мэр увеличил доход за счёт продажи транспортного средства. В собственности у Иваненко имеется две квартиры — 108 и 36,5 кв.м., а также доля в собственности на земельный участок площадью в 1173 кв.м.

Первый заместитель мэра камчатской столицы Юлия Иванова за 2018 год показал доход в сумме 8 млн 404 тыс. рублей, тогда как в 2017 году он составил всего 3 млн 722 тыс. В собственности у вице-мэра имеется квартира площадью в 57,3 кв.м.

У заместителя главы города Натальи Александровой доход в 2018 году составил 5 млн 588 тыс. рублей, тогда как в 2017 году она располагала всего 2 млн 759 тыс. рублей. Чиновница владеет квартирой площадью 61,3 кв.м.

Ощутимый рост доходов показали все чиновники мэрии Петропавловска-Камчатского.

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Как сообщало ИА REGNUM, удивление камчатцев вызвала налоговая декларация губернатора края Владимира Илюхина. Глава региона в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей. При этом и сам Владимир Илюхин, и его супруга, если верить их декларациям, потеряли изрядную часть своей недвижимости. Из декларации губернатора за 2018 год исчезли жилой дом, квартира, одно машиноместо и два земельных участка. Квартира жены губернатора в 2018 году стала меньше, чем в 2017 — 86,4 против 126,1 кв.м.

У главы минсельхоза Камчатки Александра Кучеренко обнаружились 118 млн кв. м земли и три трактора.

Заработные платы камчатских чиновников за 2018 год, по данным Камчатстата, выросли почти на четверть — на 24,5%.

При этом каждый 66-й житель региона — либо чиновник, либо силовик. Они и дают властям «красивую» картинку по средней заработной плате. Между тем в крае катастрофический кадровый голод в образовании, здравоохранении, строительной сфере и других отраслях. Там люди зарабатывают мало.