Чему научат сотрудников агрокомплекса Татарии за 14 млн рублей: подробности

Казань, , 07:35 — REGNUM Из бюджета Татарии на обучение руководителей и сотрудников системы агропромышленного комплекса республики готовы потратить 14 млн рублей. Аукцион объявило министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, итоги подведут 13 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Потратить 14 млн рублей ведомство готово на услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов системы агропромышленного комплекса региона. Обучить должны 882 человек, услуга предоставляется в Казани до 31 декабря 2019 года.

«Учебный процесс должен быть обеспечен раздаточным учебно-методическим материалом для каждого обучающегося, учебная программа которого, разрабатывается с использованием специализированной, актуальной литературы, действующего законодательства РФ и РТ, — уточняется в техзадании. — Форма обучения очная, с отрывом от производства».

Не менее 266 часов для 25 человек должно быть уделено программе «Экономика и организация сельского предпринимательства». Ещё 256 часов для такого же количества «студентов» планируется по программе «Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных».

В списке также программы «Агрономия» (для 42 человек),"Подготовка резерва руководителей сельскохозяйственных формирований» (15 человек), «Повышение эффективности предприятий АПК» (для 90 руководителей сельскохозяйственных формирований), «Производство биологически чистой продукции животноводства» (для 43 зооветспециалистов), «Прогрессивные технологии в АПК» (для 80 агрономов сельскохозяйственных формирований), «Апробация посевов сельскохозяйственных культур» (для 50 агрономов по апробации сортовых посевов), «Управление бухгалтерским учетом в системе «1С: Бухгалтерия 8.3» (для 50 бухгалтеров сельскохозяйственных формирований), «Эффективное ведение агробизнеса в условиях малых форм хозяйствования» (для 25 глав КФХ, участников программ «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм», «Развитие семейных ферм»). Всего планируется 19 программ, в том числе «Повышение эффективности рыбоводства».

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Напомним, ранее Институт образования РТ заключил контракт стоимостью более 4,8 млн рублей на дополнительную программу повышения квалификации в формате стажировки, по которой 20 сотрудников из сферы архивного дела будут перенимать опыт в китайской провинции Сычуань. В 2017 году в этой же провинции стажировку проходили 25 глав районов Татарии, а обошлась услуга в 4,82 млн рублей. В обоих случаях были задействованы средства бюджета.