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Объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане вырос на 30%

Экономика

Количество проведенных концертов в Казахстане выросло на 7%

Нур-Султан, 24 мая 2019, 07:19 — REGNUM  Объем услуг в сфере концертной деятельности в Казахстане в 2018 году составил 26,5 млрд тенге ($70 млн), что на 30,5% больше, чем годом ранее. Об этом 24 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Отмечается, что доля услуг в сфере концертной деятельности выросла за год до 46,9% от всех услуг в области творчества, искусства и развлечений. В 2018 году количество проведенных концертов в республике выросло на 7%, до 7,1 тыс.

Напомним, по итогам 2018 года объем услуг в сфере творчества, искусства и развлечений в Казахстане составил 56,4 млрд тенге ($149 млн), что на 15,8% больше, чем годом ранее. Общий объем услуг во всех отраслях экономики республики вырос на 11%, до 7,6 трлн тенге ($20 млрд).

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Экономика Казахстана
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