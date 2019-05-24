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Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефти

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 24 мая

Москва, 24 мая 2019, 07:11 — REGNUM  Торги на Мосбирже открылись 23 мая ростом по иностранным валютам. Через два часа после открытия торговой сессии ослабление рубля усилилось на фоне обвала цен на нефть на 5,5%, до $66,99, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем ухудшила прогноз по росту китайской экономики и спрос на нефть.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,72%, до 64,85 руб., евро/рубль — на 0,97%, до 72,52 руб., фунт/рубль — на 0,57%, до 82,15 руб.

Во время падения нефтяных котировок просел индекс RGBI на 0,14%. Меньше всех рубль ослабился к британскому фунту, так как он среди всех основных валют остался под давлением на фоне неопределённости с Брекзит. Поддержку рублю оказывал налоговый период, а на вечерней сессии — общее ослабление американского доллара.

Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась на 0,87%. При утреннем резком восстановлении цены на открытия Мосбиржи стоит ожидать снижения по рублевым парам. В рамках коррекционного движения стоимость нефти может восстановиться до $70,32 к концу дня.

Скорее всего, пара доллар/рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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