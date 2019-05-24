«Ряд подозрительных сделок»: сын нижегородского банкира снова отличился

Нижний Новгород, , 07:06 — REGNUM Финансовый управляющий сына члена правления банка «Ассоциация» Вячеслава Рассказова — Антона Рассказова, анализируя ответы из регистрирующих органов, выявила «ряд подозрительных сделок», в том числе продажу в 2016 году автомобиля Мерседес-бенц GL 450 4 MATIC по цене 350 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза ниже его реальной рыночной стоимости. Сделка проходила «в пределах периода подозрительности», определенного законом о банкротстве. Суд решил, что на момент отчуждения транспортного средства должник обладал признаками неплатежеспособности и обязал покупателя внести в конкурсную массу должника 832 тыс. рублей — реальную рыночную стоимость автомобиля. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в мае 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области принял к производству иск Юрия Буланова (сына депутата Законодательного собрания Владимира Буланова — главы концерна «Термаль») о признании несостоятельным (банкротом) Антона Рассказова, заявленный долг составлял 17,598 млн рублей. Данные Антона Рассказова совпадают с данными сына члена правления банка «Ассоциация» Вячеслава Рассказова.

В начале сентября 2018 года заявление было признано обоснованным, в отношении Рассказова была введена процедура реструктуризации долгов на пять месяцев. Финансовым управляющим назначена Надежда Маслова. Восстановить платежеспособность должника не удалось, и 11 февраля 2019 года суд признал должника банкротом и ввёл процедуру реализации имущества на полгода. Финансовым управляющим стала Елена Фадеева.

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Ещё в ноябре 2018 года финуправляющий обратилась в суд с заявлением о признании сделки должника недействительной. Речь шла о продаже в 2016 году автомобиля Мерседес-бенц GL 450 4 MATIC за 350 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза ниже его реальной рыночной цены. В материалы дела было представлено заключение ООО Учебно-консультационный центр «Деловая поддержка» по результатам оценки рыночной цены автотранспортного средства и с учётом отклонения цен она составила от 832 000 до 1 173 000 рублей.

«Из чего можно сделать вывод о том, что реальная рыночная стоимость спорного транспортного средства не менее 832 000 рублей, следовательно, автомобиль был продан должником по цене почти в 2,5 раза ниже реальной рыночной цены», — отмечалось в определении суда.

Уточнялось также, что «на момент совершения оспариваемой сделки у должника имелись неисполненные обязательства» и таким образом, «на момент отчуждения транспортного средства должник обладал признаками неплатежеспособности», а сам договор «заключён в пределах периода подозрительности, определенного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве».

Также финансовый управляющий отметила, что, «анализируя ответы из регистрирующих органов, финансовый управляющий выявил ряд подозрительных сделок».

В итоге суд признал недействительным договор купли-продажи транспортного средства, применил последствия недействительности сделки в виде обязания покупателя возвратить в конкурсную массу Рассказова 832 000 рублей.

Решение ещё может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антон Рассказов в 2010 году был фигурантом дела о гибели 16-летнего мотоциклиста, с которым он устроил гонки. Мотоциклист погиб, попав под колёса внедорожника, к ответственности Рассказов привлечён не был.