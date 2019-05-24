Земельный вопрос: Камско-Устьинский гипсовый рудник не смог оспорить отказ

Казань, , 05:56 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» в признании незаконным решения комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани об отказе в предоставлении участка площадью 1430 кв. м на улице Чистопольская в Казани. При этом судья уточнил, что отказ в иске не лишает компанию права обратиться в комитет с заявлением о выкупе испрашиваемого участка после завершения строительства здания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, исковое заявление старейшее предприятие республики, ведущее свою историю с 1911 года и учреждённое министерством земельных и имущественных отношений Татарии, подало в конце февраля 2019 года. В нём ОАО пыталось оспорить отказ в передаче земельного участка, на котором строит магазин с административными помещениями. Компания работает в сфере добычи и обработки гипсового камня и известняка, в ней числятся порядка 140 сотрудников. В разные годы ОАО было соучредителем ряда юрлиц, в том числе ООО «Алтынбанк», в числе участников которого Талгат Абдуллин, данные которого совпадают с данными депутата Госсовета Татарии, экс-главы Госжилфонда республики, уволенного в октябре 2018 года.

Арбитражный суд Татарии отказался признавать незаконным решение земельного комитета исполкома Казани, отметив, что «заявитель не является лицом, имеющим право на приобретение в собственность земельного участка», так как «наличие права собственности на незавершенный строительством объект, еще не являющийся ни зданием, ни сооружением, не влечёт исключительного права на приватизацию земельного участка».

"Между тем, заявитель не лишен возможности обратиться в комитет с заявлением о выкупе испрашиваемого земельного участка после завершения строительства указанного незавершенного строительством объекта и ввода в эксплуатацию магазина по продаже непродовольственных товаров с административными помещениями», — уточняется в решении, которое ещё может быть обжаловано.