Ритейлеры пожаловались на дорогой эквайринг

Москва, , 05:54 — REGNUM Сохранение высоких ставок по эквайрингу (расчёт банковской картой) приведёт к подорожанию товаров в ритейлинговых сетях, иначе продавцы потеряли бы прибыль. С этой проблемой Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли обратились к Ассоциации банков России, пишет 24 мая газета «Известия».

По заявлению ритейлеров, они в прошлом году из-за высоких ставок по эквайрингу недополучили 7,4% прибыли. В этом году они прогнозируют недополученную прибыль в размере десяти процентов, а в связи с этим подумывают о повышении цен на товары.

Комментируя недовольство ритейлеров, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что, если банки решат снижать ставки по эквайрингу, то они вынуждены будут отказаться от программ лояльности и ухудшить условия по кредитным картам.

«Это приведёт к падению спроса в этом сегменте как минимум на треть», — пояснил Войлуков.

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