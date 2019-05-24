Саратовскую фабрику, чей глава награждён губернатором, пытаются обанкротить

Энгельс, Саратовская область, , 05:27 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области оставил без движения из-за недочётов иск о банкротстве, поданный к ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика». Истцом выступает физлицо, которое должно до 21 июня 2019 года устранить недостатки иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило от Светланы Парусенко 15 мая, а 23 мая оно было оставлено без движения до 21 июня. Сумма исковых требований — 659 464,61 рубля.

Этот же истец фигурировал как процессуальный правопреемник в гражданском деле, слушания по которому прекратились 16 мая 2019 года. Индивидуальный предприниматель Владимир Есипенко взыскал с ЗАО долг по договору от 2007 года и проценты за пользование чужими денежными средствами.

«На принудительное исполнение указанного решения был выдан исполнительный лист серии ФС №023674659 от 08.05.2019 года. 19.04.2019 года ИП Есипенко В.В. обратился в арбитражный суд с заявлением о произведении замены стороны с ИП Есипенко В.В. на Парусенко С.Н., в связи с заключением между ними договора уступки права требования (цессии) от 15.04.2019 года», — отмечалось в определении суда.

А в середине мая Светлана Парусенко обратилась с иском о банкротстве ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика», требуя ввода наблюдения за ответчиком. Иск оставлен без движения из-за нескольких недочётов.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено 22 октября 2002 года, гендиректор — Александр Носко, основной вид деятельности — производство мебели для офисов и предприятий торговли. Среднесписочная численность работников — 193 человека. Фабрика в разные годы выступала соучредителем трёх юрлиц, в том числе благотворительного фонда им. Л. В. Собинова поддержки и развития музыкального театра. ЗАО входит в общероссийское отраслевое объединение работодателей мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

В сентябре 2008 года гендиректор компании Александр Носко постановлением губернатора Саратовской области «в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие промышленности был награждён почётным знаком губернатора.