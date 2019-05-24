Жители Якутии берут всё больше ипотечных кредитов: прирост за год 23%

Якутск, , 05:36 — REGNUM Суммарная задолженность жителей Якутии по ипотечным кредитам достигла 89 млрд рублей и за год возросла на 23%. Только за первые три месяца 2019 года в регионе было выдано 2,5 тыс. жилищных займов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

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Если учесть, что в Якутии проживает около 964 тыс. человек, то на каждого жителя республики приходится 92 тыс. рублей ипотечного долга. Доля несвоевременно выплачиваемых ипотечных сумм при этом низка и составляет 0,8% от общей задолженности якутян по ипотеке.

В первом квартале 2019 года жители Якутии оформили 19% от всех ипотек, выданных за этот период на Дальнем Востоке. Общая сумма жилищных кредитов, полученных за это время якутянами, составила 6,6 млрд рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года, количество ипотечных договоров, заключённых с жителями республики, увеличилось на 7%. Кредиты якутяне брали в среднем по ставке в 10,45% и на срок в 17,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя агентства недвижимости, приобретая квартиры, жители Якутска смотрят не сколько на объекты, сколько на цены: чем дешевле, тем лучше. Не всегда хватает у покупателей средств на первоначальный взнос, а большинство ипотек оформляется в «Сбербанке».