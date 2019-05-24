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По «Дружбе». Названы сроки поступления чистой нефти в Польшу

Экономика

Россия и Белоруссия согласовали технический план мероприятий по возобновлению нормальной работы нефтепровода

По «Дружбе». Названы сроки поступления чистой нефти в Польшу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Варшава, 24 мая 2019, 04:50 — REGNUM  Поступление чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнётся 9 — 10 июня 2019 г., сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов на переговорах в Варшаве.

По словам представителя российского оператора «Дружбы», Россия и Белоруссия согласовали технический план мероприятий по возобновлению нормальной работы нефтепровода. Участники переговоров одобрили его, и 24 мая ожидается запуск этого плана.

«В случае успеха чистая нефть попадет на территорию Польши 9 — 10 июня», — сказал Андронов.

Напомним, поставка российской нефти в Польшу была нарушена из-за ЧП на «Дружбе» в апреле 2019 г. Поляки перекрыли поступление нефти, загрязнённой хлорорганическими соединениями. Также нефть перестала забирать Белоруссия.

Загрязнённая нефть сливалась в резервуары. С мая в Белоруссию уже поступает чистая нефть. В Варшаве проходят переговоры с «Транснефти», «Роснефти», «Газпром нефти» с представителями российских, польских и немецких компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры о поставках нефти по «Дружбе» проходят в Варшаве

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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