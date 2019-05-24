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Трамп пустит китайские миллиарды на помощь американским фермерам

Экономика

Деньги Штаты получат от пошли на китайские товары

Вашингтон, 24 мая 2019, 04:20 — REGNUM  Полученные из Китая деньги будут направлены на помощь американским фермерам, заявил журналистам в Белом доме президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

По словам Трампа, фермеры получат материальную помощь в размере $16 млрд. Соответствующее поручение он уже дал министру сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Трамп отметил, что деньги Штаты получат от пошли на китайские товары.

Напомним, 10 мая 2019 г. Вашингтон ввёл новый пошлинный тариф в 25% на товары из Китая. В общей сложности пошлины на китайскую продукцию выросли на $200 млрд.

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