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Авиарегулятор США может возобновить полеты 737 MAX в июне

Экономика

Пока неизвество о возобновлении полетов в других странах

Авиарегулятор США может возобновить полеты 737 MAX в июне
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Самолёт Boeing 737-8 MAX

Хьюстон, США, 24 мая 2019, 03:38 — REGNUM  Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) считают, что полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX возобновятся в Соединенных Штатах к концу июня, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что представители авиакорпорации Boeing и американского авиарегулятора провели встречу с членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). На совещании представители FAA заявили, что ожидают возобновление полетов 737 MAX в Соединенных Штатов в конце июня. Однако пока неизвестно, когда решение о возобновлении полетов авиалайнеров этой модели примут другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая три крупнейших авиакомпании из Китая запросили у авиакорпорации Boeing компенсации за простои самолетов 737 MAX, вызванные приостановкой их полетов после авиакатастрофы в Эфиопии. Также китайские авиакомпании намерены получить материальную компенсацию за задержку поставок новых самолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Уже три китайских авиаперевозчика требуют у Boeing компенсаций за 737 Max

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Авиастроение
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