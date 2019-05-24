Авиарегулятор США может возобновить полеты 737 MAX в июне

Хьюстон, США, , 03:38 — REGNUM Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) считают, что полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX возобновятся в Соединенных Штатах к концу июня, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что представители авиакорпорации Boeing и американского авиарегулятора провели встречу с членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). На совещании представители FAA заявили, что ожидают возобновление полетов 737 MAX в Соединенных Штатов в конце июня. Однако пока неизвестно, когда решение о возобновлении полетов авиалайнеров этой модели примут другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая три крупнейших авиакомпании из Китая запросили у авиакорпорации Boeing компенсации за простои самолетов 737 MAX, вызванные приостановкой их полетов после авиакатастрофы в Эфиопии. Также китайские авиакомпании намерены получить материальную компенсацию за задержку поставок новых самолетов.

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