Прокуратура сочла незаконным прекращение уголовного дела против «Ижавиа»

Ижевск, , 23:23 — REGNUM Приволжская транспортная прокуратура отменила постановление следствия о прекращении уголовного дела в отношении гендиректора АО «Ижавиа» Александра Синельникова за отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Данное процессуальное решение Приволжской транспортной прокуратурой признано незаконным», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье».

По его словам, материалы дела направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СКР для организации дополнительного следствия.

Кроме того, он напомнил, что прокуратура добивается в суде признания ничтожной сделки между «Ижавиа» и ООО «Поможем». В прокуратуре считают нарушением то, что сделка не согласована с ФАС России.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе в отношении должностных лиц авиакомпании «Ижавиа» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за задержек рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые повлекли задержки вылетов еще 13 авиарейсов. В ходе проверки было установлено, что рейсы были задержаны из-за несвоевременной оплаты перевозчиком горюче-смазочных материалов в конце декабря, а резервные суда авиакомпания не представила. Более чем 900 пассажиров прибыли в пункты назначения с 10-часовым опозданием.

В январе Приволжская транспортная прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием признать сделку между АО «Ижавиа» и ООО «Поможем» (Нижний Новгород) недействительной. Генеральным директором обеих компаний является Александр Синельников.

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