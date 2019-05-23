Четверг, 23 Мая 2019 года
23:08:46 МСК

В США посчитали, сколько потеряют домохозяйства от торговой войны с Китаем

Экономика

Повышение тарифов на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25% будет стоить каждому домохозяйству США примерно $831 в год

В США посчитали, сколько потеряют домохозяйства от торговой войны с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика США

Вашингтон, 23 мая 2019, 22:58 — REGNUM  Федеральный резервный банк Нью-Йорка подсчитал, во сколько обойдутся американским гражданам новые пошлины США на товары из Китая, 23 мая передает агентство Reuters.

Согласно исследованию, повышение тарифов на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25% будет стоить каждому домохозяйству США примерно $831 в год.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме повышения тарифов на товары из Китая, Белый дом также вводит запреты на торговлю с рядом китайских компаний. В «черном списке» оказался крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei.

Читайте также: Китай потребовал от США отменить «неправильные решения»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить