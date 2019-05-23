Удмуртия заключила соглашения о сотрудничестве с Китаем

Ижевск, , 22:15 — REGNUM Удмуртия заключила два соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с китайской провинцией Сычуань и городом Чунцин. Документы подписаны в рамках заседания Совета по межрегиональному взаимодействию в формате «Волга — Янцзы», которое прошло в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Рынки Китая масштабны и отличаются широким ассортиментом различных товаров. Они уникальны и тем, что онлайн-торговля превышает офлайн. В ближайшее время мы совместно с РЭЦ запустим проект по выходу местных предприятий на внутрикитайские маркетплейсы с помощью Харбинской бондовой зоны», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его мнению, удмуртские товары смогут успешно конкурировать на онлайн-полках китайских магазинов.

Китай занимает 11-е место в рейтинге стран, в которые Удмуртия осуществляет экспортные поставки. В КНР экспортируется мебель, пиломатериалы, крепкий алкоголь, металлы. Экспорт из Удмуртии по этому направлению вырос на 43% в 2019 году.

Интересными направлениями несырьевого экспорта считаются льноволокно, титан, ДСП, крепкие спиртные напитки, кондитерские изделия с длительным сроком хранения, мороженое, субпродукты, пельмени.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре на Восточном экономическом форуме Бречалов рассказывал, что Удмуртия планирует активно развивать экспортное направление продаж продукции региональных предприятий, в том числе с использованием электронных каналов торговли.

В частности, были проинвентаризированы потенциальные региональные экспортеры, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba. В дальнейшем перспективным компаниям будет дана возможность пользоваться сервисами бесплатно.

Кроме того, власти республики намеревались субсидировать затраты на транспортировку высокотехнологичной продукции, а также развивать приграничные склады в странах-импортерах, что существенно может сократить срок доставки.