Сын президента Туркмении открыл птицефабрику

Ашхабад, , 21:01 — REGNUM Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, заместитель главы Ахалской области Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию современного птицеводческого комплекса, пишет «Туркменистан сегодня».

«Это событие — еще один важный шаг на пути успешной реализации государственных программ по производству импортозамещающей продукции и наращиванию объемов экспорта товаров», — подчеркивает госиздание.

Птицеферма будет производить 30 миллионов яиц и 80 тонн куриного мяса в год. На территории предприятия расположены 4 инкубатора, где одновременно могут содержаться 100 тысяч птиц, и помещения для выращивания цыплят. Производство полностью автоматизировано и оснащено современным оборудованием.

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В настоящее время в птицеводческом комплексе содержится более 92 тысяч кур, в том числе завезеённых из Ирана и Турции.

При этом предпринимателям выделен земельный участок площадью 105 гектаров, из которых 5 гектаров занимают производственные объекты, а остальные земли предназначены для выращивания кормовых культур.

Напомним, по мнению экспертов, Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным будущим преемником действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова после того, как тот решит покинуть пост главы государства.

В пользу этой версии говорит и то, что к 37 годам сын Бердымухамедова уже дослужился до звания полковника, стал доктором наук, дважды был депутатом парламента Туркмении, а также занимал целый ряд руководящих должностей — в госагентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов, в министерстве иностранных дел и ряде других туркменских государственных структур.

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