Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Свердловской области будут улучшать систему госзакупок

Экономика

Коэффициент участия предпринимателей в госзакупах в регионе составляет всего 1,3%

Екатеринбург, 23 мая 2019, 20:38 — REGNUM  Система аукциона государственных закупок в Свердловской области будет взята на особый контроль региональными властями. На встрече с представителями бизнеса заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов пояснил, что система госзакупок будет выстраиваться на трёх принципах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первый принцип — это максимальная публичность, второй — максимальная понятность. И третий: максимальная конкурентоспособность. Будем делать всё, чтобы эти принципы реализовались», — заявил чиновник.

Он пояснил, что на данный момент в регионе коэффициент участия предпринимателей на аукционах государственных закупок в регионе составляет 1,3% и это, по его мнению, крайне скромный показатель на фоне высокой деловой активности в Свердловской области и Екатеринбурге. Заместитель губернатора подчеркнул, что высокий коэффициент участия увеличивает качество государственных закупок.

Отметим, что встреча Олега Чемизова с предпринимателями Свердловской области была организована Уральской торгово-промышленной палатой на площадке «Ельцин-центра». В ходе неё обсуждались вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также взаимодействия предпринимателей с региональными властями.

Напомним, Олег Чемезов был назначен заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конце марта 2019 года. Как пояснил чиновник, ему предстоит курировать исполнение национальных проектов в регионе, экономический сектор, в том числе территориальное развитие, а также Региональную энергетическую комиссию (РЭК), государственные закупки, информатизацию, трудовую занятость населения и связь.

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Государственные закупки
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