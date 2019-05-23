В Свердловской области будут улучшать систему госзакупок

Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM Система аукциона государственных закупок в Свердловской области будет взята на особый контроль региональными властями. На встрече с представителями бизнеса заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов пояснил, что система госзакупок будет выстраиваться на трёх принципах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первый принцип — это максимальная публичность, второй — максимальная понятность. И третий: максимальная конкурентоспособность. Будем делать всё, чтобы эти принципы реализовались», — заявил чиновник.

Он пояснил, что на данный момент в регионе коэффициент участия предпринимателей на аукционах государственных закупок в регионе составляет 1,3% и это, по его мнению, крайне скромный показатель на фоне высокой деловой активности в Свердловской области и Екатеринбурге. Заместитель губернатора подчеркнул, что высокий коэффициент участия увеличивает качество государственных закупок.

Отметим, что встреча Олега Чемизова с предпринимателями Свердловской области была организована Уральской торгово-промышленной палатой на площадке «Ельцин-центра». В ходе неё обсуждались вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также взаимодействия предпринимателей с региональными властями.

Напомним, Олег Чемезов был назначен заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конце марта 2019 года. Как пояснил чиновник, ему предстоит курировать исполнение национальных проектов в регионе, экономический сектор, в том числе территориальное развитие, а также Региональную энергетическую комиссию (РЭК), государственные закупки, информатизацию, трудовую занятость населения и связь.