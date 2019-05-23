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С начала года граждане Киргизии набрали микрокредитов на 5,7 млрд рублей

Экономика

Задолженность киргизстанцев перед микрокредитными организациями превышает 15,5 млрд рублей

Бишкек, 23 мая 2019, 20:27 — REGNUM  В январе — марте 2019 года 133,8 тысячи граждан Киргизии обратились в микрокредитные организации для получения займов. Им предоставлены кредиты на общую сумму 6 млрд 215,5 млн сомов (5 млрд 735 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

В сравнении с первым кварталом 2018 года количество получателей микрозаймов выросло на 36,4%, а объем выданных микрокредитов — на 1 млрд 506,8 млн сомов (1 млрд 390 млн рублей).

Больше всего микрокредитов получили жители Ошской области — 1 млрд 261,4 млн сомов (около 1 млрд 164 млн рублей).

На втором месте оказалась столица Киргизии, город Бишкек — 1 млрд 179,7 млн сомов (более 1 млрд 188 млн рублей). На третьем расположилась Джалал-Абадская область — 907,1 млн сомов (837 млн рублей).

Замыкает список лидеров микрокредитования Чуйская область — 849,5 млн сомов (около 784 млн рублей).

Чаще всего киргизстанцы брали микрокредиты на развитие сельскохозяйственной деятельности — 36,9% от общей суммы займов, на потребительские нужды — 22,3% и в сферу торговли и общественного питания — 13,3%.

Задолженность по выданным микрокредитам по состоянию на 1 апреля 2019 года достигла 16 млрд 852,4 млн сомов (15 млрд 550 млн рублей).

При этом уровень возвратности в первом квартале текущего года составил 90,9%, что на 4,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

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Потребительское кредитование
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