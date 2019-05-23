Димитровградский завод просит признать банкротом производителя бетона

Ульяновск, , 20:26 — REGNUM В Ульяновской области автоагрегатный завод в Димитровграде подал иск о банкротстве в отношении компании «СтройДетальКонструкция». Задолженность, по мнению заявителя, превышает 3,55 млн рублей. При этом ранее истец выигрывал иск о взыскании 2,54 млн рублей за аренду части земельного участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Арбитражного суда Ульяновской области.

Заявление о признании общества «СтройДетальКонструкция» («СДК) несостоятельным поступило в Арбитражный суд региона 14 мая, 20 мая иск принят в производство. Судебное заседание назначено на 19 июня.

Заявителем выступил «Димитровградский автоагрегатный завод», который также попросил включить в реестр требований кредиторов должника (в состав требований кредиторов третьей очереди) 3 553 264,94 рубля, в том числе 2 863 526,33 рубля основного долга, 8 245,35 рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами и 681 493,26 рублей неустойки.

Отметим, это не первый иск автоагрегатного завода к «СДК». В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил заявление завода и взыскал 2 545 502,88 рублей основного долга и 35 728 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Согласно документу, основная сумма задолженности сложилась в связи с неоплатой арендной платы части земельного участка за период с июля 2017 года по апрель 2018 года. Ответчик не согласился с требованием, «указав, что истцом не учтены обязательства, возникшие у него перед ответчиком в связи с поставкой последним строительных материалов». В феврале 2019 года 11 Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СДК» зарегистрировано в 2012 году, место нахождения — Димитровград, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителем и директором является Александр Герасимов. Основной вид деятельности предприятия — производство товарного бетона, в качестве дополнительных указано ещё девять видов деятельности.