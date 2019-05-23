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Росстат признал серьезную ошибку при расчете роста промпроизводства

Экономика

Данные завышались

Росстат признал серьезную ошибку при расчете роста промпроизводства
Федеральная служба государственной статистики

Москва, 23 мая 2019, 20:01 — REGNUM  Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала данные по росту промышленного производства в стране за апрель 2019 года. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Росстата.

Оказалось, что статистические данные по росту промышленного производства в России за апрель 2019 года были рассчитаны некорректно. Росстат насчитал рост промпроизводства на 4,9%, тогда как в реальности он составил 4,6%.

Свою ошибку Росстат объяснил неточными данными, которые предоставило добывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. Название этого предприятия не уточняется. Но указывается, что речь идёт о серьезном завышении показателей добычи газа, нефти и газового конденсата.

Глава Росстата Павел Малков уже заявил, что будет проведено тщательное расследование данного инцидента. Результаты расследования будут представлены через неделю. Сотрудники федеральной службы будут наказаны, если выяснится, что в произошедшем была их вина.

Министр экономического развития России Максим Орешкин, которому подчиняется Росстат, уже заявил, что подобные ошибки совершенно недопустимы.

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