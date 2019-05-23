Четверг, 23 Мая 2019 года
20:11:55 МСК

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Экономика

Эксперты констатируют неуклонный рост цен на новые транспортные средства

Москва, 23 мая 2019, 19:59 — REGNUM  Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%. Такие данные приводит 23 мая аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, если в мае 2014 года показатель составлял 940 тысяч рублей, то к маю 2019 года он уже превысил 1,5 млн рублей.

Как уточняется, средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объёмов продаж по каждой модели с учётом модификаций (объём двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Исследование показало, что цены на новые автомобили на протяжении всего периода росли и практически никогда не снижалась.

Отмечается, что в отдельные периоды наблюдалась некоторая корреляция показателя с ростом курсов валют. Тем не менее эксперты не склонны связывать рост цен исключительно с валютными курсами и отмечают, что рост зачастую был обусловлен иными причинами и факторами, влияющими на рыночную ситуацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить