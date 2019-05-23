Тамбовская область готовится к запуску цифровой платформы в сфере АПК

Тамбов, , 19:21 — REGNUM Администрация Тамбовской области и Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства подписали соглашение, направленное на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Никитина с представителями химической компании «УРАЛХИМ» и Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства. Стороны обсудили вопросы цифровизации агропромышленного комплекса.

Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Одним из направлений цифровизации является перевод агропродовольственных рынков в режим цифровой платформы. По словам губернатора, это обеспечит реальный прорыв в сфере взаимодействия участников агропродовольственных рынков между собой, с государством, банками. Для этого необходимо наличие конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия в регионе. Сегодня область приступает к работе, направленной на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы.

Для этого в рамках встречи состоялось подписание соглашения между администрацией Тамбовской области в лице губернатора Александра Никитина и научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства в лице руководителя филиала Александра Петрикова. В рамках соглашения институтом будет разработана система «единого окна» для подачи сельскохозяйственными товаропроизводителями в электронном виде заявления о предоставлении субсидии, а также для предоставления информации о ходе полевых работ и ее анализа.

Кроме того, в ближайшее время в Тамбовской области планируется внедрение и тестирование программного комплекса, позволяющего не только усовершенствовать и упростить документооборот, связанный с господдержкой, но и оценивать свои возможности на фоне других производителей. Эта программа также предусматривает консолидацию всей информации в сфере АПК региона, что даст возможность сельхозпроизводителям применять в своей практике новейшие апробированные наработки и оптимизировать затраты аграриев.

«Все это позволит существенно увеличить эффективность работы наших сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий», — подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Соответствующее соглашение также планируется подписать между администрацией Тамбовской области и акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума.