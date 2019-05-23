Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Киев, , 18:55 — REGNUM Украине нужно развивать альтернативную энергетику, чтобы снизить коммунальные тарифы. Об этом 23 мая на форуме интернет-деятелей в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В качестве положительного примера он рассказал, что развитой мир отказывается от использования угля, в частности, Великобритания две недели прожила без использования угля. При этом Зеленский раскритиковал формулу стоимости тепловой электроэнергии «Роттердам+», которую ввело правительство Владимира Гройсмана.

«Мы хотим низких тарифов, надо меньше бла-бла-бла об этом. Нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики… Старушка Великобритания прожила неделю без угля. И это уникальное событие, впервые с 1882 года. Они сделали эксперимент за два года до этого и сутки прожили без угля. Что делают британцы? Они показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них «Роттердам-», другими словами, у нас «Роттердам+». Это абсолютно два разных мировоззрения… Конечно, мы с вами не можем все сразу поменять», — добавил Зеленский.

Напомним, украинской бизнесмен Ринат Ахметов является собственником крупнейшего на Украине частного энергетического холдинга ДТЭК. Он специализируется на добыче угля и производстве тепловой энергии. По данным председателя ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, для Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от «Роттердам+» достигают 1,330 млрд долл.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая заявила, что Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По ее словам, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту из-за формулы «Роттердам+».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, её глава назначается президентом Украины) ввела в действие так называемую формулу «Роттердам+» для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную тепловыми электростанциями ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля по котировкам в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива на Украину.

Кроме того, в январе-сентябре 2018 года ДТЭК получил показатель EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) почти на четверть выше, чем годом ранее. По данным украинского издания «Наші гроші», согласно данным отчета ДТЭК за три квартала 2018 года, EBITDA за девять месяцев 2018 года составляет 19 млрд грн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По сравнению с EBITDA в размере 7,33 млрд грн за три квартала 2016 года показатель вырос в 2,6 раза.