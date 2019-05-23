Турбина рубцовской ЮТС выработала первые киловатты

Рубцовск, Алтайский край, , 08:38 — REGNUM На Южной тепловой станции Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Рубцовске Алтайского края в режиме тестирования запущена турбина мощностью 6 МВт. Турбоагрегат проработал в течении 10 дней и выработал 348 тысяч кВт-ч электрической энергии для собственных нужд станции. Как сообщает управление по внешним связям СГК, турбина на ЮТС проработала с 27 апреля до 7 мая. Электроэнергия вырабатывалась без перетока в сети МРСК Сибири.

Сначала был проведен пробный запуск генератора на холостом ходу. После этот он был включен в сеть с нагрузкой 0,5 МВт для продолжения испытаний. 28 апреля прошёл полноценный пуск машины с несением нагрузки 1,8 МВт — это ¼ часть от номинальной мощности турбины. По плану уже предстоящей осенью турбина будет генерировать более 4 млн кВт-ч в месяц. Это покроет все нужды ЮТС в электроэнергии. Но прежде чем прийти к таким показателям, турбоагрегат должен пройти комплексные и гарантийные испытания. Во время проведения испытаний показатели турбины будут выведены к номинальным с электрической нагрузкой 6 МВт. Для этого понадобится 67,5 тонн пара в час. Такой объем станция способна произвести лишь во время отопительного сезона. Поэтому испытания запланированы на осень 2019 года.

После завершения комплексных и гарантийных испытаний, при условии, что дефектов в работе турбины выявлено не будет, машину введут в эксплуатацию, а Южная тепловая станция получит статус ТЭЦ.

Турбина будет вырабатывать электроэнергию для собственных нужд ЮТС, что позволит получать бесперебойно электроэнергию даже при авариях на сетях МРСК Сибири.

Стоит отметить, что турбогенератор спроектирован и собран на заводе ЭЛСИБ, это единственное предприятие тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока.

Установка турбины и генератора на Южной тепловой станции стала частью проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Его реализацию с 2016 года проводит Сибирская генерирующая компания. Общая стоимость данного проекта составила 2,1 млрд. рублей. В его рамках теплоснабжение 90% потребителей города было переведено с двух крупных источников на один. Для этого была построена перемычка между теплосетевыми контурами и реконструирована действующая сеть с увеличением диаметра. На 60 Гкал/час была увеличена тепловая мощность ЮТС.