Калужская область расширяет круг деловых партнеров из Вьетнама

Калуга, , 18:38 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 22 мая в Москве принял участие в открытии российского представительства вьетнамской компании «Т&Т Групп» — ООО «T&T Россия». В числе почетных гостей на церемонии присутствовал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, данное событие состоялось в рамках «перекрестных» лет России во Вьетнаме и Вьетнама в России, 70-летия установления дипломатических отношений и 25-летия подписания Договора об Основах дружественных отношений.

В ходе мероприятия калужский губернатор Анатолий Артамонов и председатель правления вьетнамской компании «Т&Т Групп» До Куанг Хиен подписали протокол о намерениях. Документ отражает взаимную заинтересованность сторон в долгосрочных взаимовыгодных отношениях и в расширении бизнеса компании в России. В частности, совместно будут проработаны возможности реализации на территории Калужской области инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, логистики, добычи полезных ископаемых, а также в здравоохранении.

По словам Анатолия Артамонова, подписание протокола с корпорацией «T&T Групп» свидетельствует о крепнущих связях между Калужской области и вьетнамскими деловыми кругами.

«Наше сотрудничество с одной из крупнейших во Вьетнаме группой компаний, которая охватывает самые разные секторы бизнеса, открывает для Калужской области большие перспективы в ряде отраслей. Мы сделаем всё возможное, чтобы вьетнамский бизнес чувствовал себя на Калужской земле уверенно и стабильно. Надеюсь на успешную реализацию проектов в ходе нашего будущего партнерства», — подчеркнул калужский губернатор.

Председатель правления вьетнамской компании До Куанг Хиен также высоко оценил созданный в калужском регионе инвестиционный климат.

Напомним, внешнеторговый оборот Калужской области и Вьетнама в 2018 году составил 110 миллионов долларов США. Среди прочих в товарообороте присутствует высокотехнологичная продукция.