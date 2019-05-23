В Чувашии растёт объём добычи полезных ископаемых

Чебоксары, , 18:13 — REGNUM Чувашстат опубликовал данные об индексах промышленного производства в республике по итогам четырёх месяцев. Показатель вырос на 1,8%, в том числе более всего вырос объём добычи полезных ископаемых — на 58,3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, индекс промышленного производства в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101,8%, в том числе объём добычи полезных ископаемых вырос на 58,3%, в обрабатывающих производствах рост составил 4,5%, в электроэнергетике и водоснабжении спад составил соответственно 13,5% и 6,7%.

В структуре обрабатывающих производств из 22 направлений промышленной деятельности, подпадающей под мониторинг ведомства, по итогам четырёх месяцев падение зарегистрировано в шести: производстве прочих готовых изделий (индекс 65,6%), производстве электрического оборудования (77,3%), полиграфии (90,5%), химической промышленности (91,6%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (93%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (95,1%).

Максимальный рост отмечен в металлургическом производстве (индекс 178,3%). Значительный рост зарегистрирован также в производстве прочих транспортных средств и оборудования (155,2%), производстве машин и оборудования (133,3%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (127,7%).

Отметим, в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года индекс промышленного производства в Чувашии составил 114,6%, а по сравнению с мартом 2019 года уменьшился на 1,6%.

Напомним, в Чувашии выделяются горючие и нерудные полезные ископаемые. Больше всего месторождений кирпичных глин, строительного песка и карбонатных пород. Также в республике добываются торф, сапропель, трепел, гипс, ангидрит, керамзитовое сырьё.