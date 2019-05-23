Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов

Нью-Йорк, США, , 17:54 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в минусе из-за продолжающейся эскалации торговой войны США и Китая, 23 мая передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones снизился на 118,62 пункта (0,46%), до 25 657,99 пункта, индекс S&P 500 снизился на 19,57 пункта (0,69%), до 2836,70 пункта, индекс Nasdaq снизился на 90,13 пункта (1,16%), до 7660,72 пункта.

После введения санкций против китайской компании Huawei и ожидаемых санкций против Hikvision рынок ожидает ответных действий Китая.

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