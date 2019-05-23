На правительство Дагестана возбудили дело за ущемление прав частных клиник

Махачкала, , 17:31 — REGNUM Антимонопольное дело возбуждено в отношении правительства Дагестана за ущемление прав и интересов частных клиник. Местные власти не исполнили ранее вынесенное предупреждение, которое требовало устранить нарушение закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 11 июня, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе дагестанского УФАС России.

Напомним, с 1 января республика прекратила финансирование из средств территориального ФОМС 161 из 165 частных учреждений, включенных в территориальную программу предоставления госгарантий в сфере бесплатного оказания медпомощи на 2019 год. После этого в региональный антимонопольный орган поступили многочисленные жалобы от негосударственных клиник на необоснованное распределение финансирования.

В начале апреля УФАС потребовал от правительства Дагестана и республиканской комиссии по разработке программы ОМС до 25 апреля отменить протокол утверждения объемов медицинской помощи на 2019 год и перераспределить финансирование, принимая во внимание интересы частных организаций.

Однако предупреждение не было исполнено, в связи с чем и возбуждено антимонопольное дело. Поскольку комиссия по разработке программы ОМС не имеет статус самостоятельного юридического лица, ответственность за ее действия несет правительство республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Махачкале у здания министерства здравоохранения Дагестана состоялась протестная акция сотрудников и пациентов частных клиник республики. Собравшиеся добивались встречи с главой ведомства Джамалудином Гаджиибрагимовым и просили вернуть в частные медучреждения бесплатную медицину.

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