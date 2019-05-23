Возбуждено дело по факту злоупотребления в чебоксарской типографии

Чебоксары, , 17:00 — REGNUM В Чувашии расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в ООО «Чебоксарская типография №1», которое в настоящее время находится в состоянии банкротства и где имеются долги по заработной плате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Ранее в суд было направлено заявление о привлечении двух бывших руководителей типографии к субсидиарной ответственности в размере 56,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Дело находится в производстве МВД по Чувашии.

Следствие полагает, что в 2012 году неустановленные лица из числа руководителей общества умышленно, в целях извлечения выгод для себя и подконтрольных юридических лиц, заключили заведомо невыгодную для организации сделку — договор поставки на общую сумму более 33 млн рублей.

«Из них 24 млн рублей было фактически перечислено на расчетный счёт организации поставщика. При этом какой-либо поставки товаров в ООО «Чебоксарская типография №1» не осуществлено. Заключение указанной заведомо невыгодной сделки усугубило финансовое положение предприятия, в результате чего оно не имело возможность оплатить ранее имевшиеся задолженности по иным платежам», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В настоящее время предприятие находится в состоянии банкротства с наличием задолженности, в том числе по заработной плате. Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года чувашские власти заявляли о том, что долги по заработной плате перед 199 работникам типографии составляют 11,3 млн рублей.

Отметим, чебоксарская типография №1 решением Арбитражного суда Чувашии была признана банкротом (несостоятельным) 11 сентября 2015 года, была открыта процедура конкурсного производства. В сентябре 2018 года конкурсный управляющий уведомил о том, что в суд направлено заявление о привлечении двух бывших руководителей должника к субсидиарной ответственности в размере 56 279 912,44 рублей.

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