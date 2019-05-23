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Минкавказа поможет Ингушетии защититься от паводков

Экономика

На защиту республики от чрезвычайных ситуаций выделят 52 млн рублей

Минкавказа поможет Ингушетии защититься от паводков
Брюллов П. А. Весна. 1875

Магас, 23 мая 2019, 16:42 — REGNUM  Ингушетии будет выделено из федерального бюджета около 52 млн рублей на защиту от чрезвычайных ситуаций природного характера. Эти средства поступят в республику уже в 2019 году по линии Минкавказа, сообщил 22 мая в ходе визита в регион глава ведомства Сергей Чеботарев.

«В части реализации мероприятий по защите объектов капитального строительства от ЧС природного характера в Ингушетии на 2019 год предусмотрено строительство таких объектов на сумму 51,6 млн рублей. Это не самая большая сумма, но шаг за шагом мы решаем эту проблему», — приводит слова министра пресс-служба главы Ингушетии.

На эти средства будут проведены работы по укреплению берегов рек в целях предотвращения ущерба от паводков, а также противопожарные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году от подтопления в результате ЧС пострадали более 50 домовладений в ингушском поселке Экажево. Жителям была оказана материальная помощь из Резервного фонда правительства РФ. Все семьи селения, потерявшие имущество в результате стихийного явления, получили по 75 тысяч рублей.

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