В Костроме проходит экономический форум «Территория роста»

Кострома, , 16:42 — REGNUM В Костроме в пятый раз проходит Костромской экономический форум «Точка роста». Как утверждают в пресс-службе администрации области, мероприятие стало площадкой открытого диалога между бизнесом, властью и обществом.

В этот раз на мероприятии собрались тысячи представителей малого и среднего бизнеса — руководители производственных предприятий и бизнеса, участники конкурса стартапов «Точка роста», а также действующие резиденты бизнес-центра.

Мероприятие продлится 4 дня. В программе — выступления 5 федеральных спикеров и участие более 50 региональных экспертов. 25 мая организаторы устроят для костромичей и гостей города праздник «Отдыхай в Костроме». Состоятся показательные выступления по силовому экстриму, показы документального кино под открытым небом, танцевальная программа, шоу ярославских каскадеров и выступление звезды мюзиклов Теоны Дольниковой.

«В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы Костромской области будут предоставлены огромные преференции. И сегодня наша главная задача сделать так, чтобы эти средства эффективно работали и способствовали развитию региональной экономики», — отметил заместитель губернатора Юрий Маков.

На юбилейном форуме подводят некоторые итоги. Как сообщает телерадиокомпания «Русь», по результатам предыдущих форумов было приняты решения, направленные на развитие экономики Костромской области. В 2018-м губернатор Сергей Ситников предложил смягчить условия для инвесторов, готовых вкладываться в создание производств в регионе. В 2019-м ряд изменений в инвестиционное законодательство уже принят, другие новшества готовы к рассмотрению. Это льготы, освобождение от налога на землю от 5 до 8 лет для инвесторов, снижение налога на прибыль.

По данным департамента экономического развития, в этом году Костромская область из федеральной казны получит 300 миллионов рублей на поддержку предпринимательства. Это в 6 раз больше, чем в 2018-м.