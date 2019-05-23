Четверг, 23 Мая 2019 года
16:43:10 МСК

Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки

Экономика

Средняя стоимость литра бензина достигла 44,01 рубля

Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бензин

Москва, 23 мая 2019, 16:29 — REGNUM  Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 19 мая выросла на 2 копейки и достигла 44,01 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период дизельное топливо подешевело на две копейки — до 44,97 рубля за литр.

По состоянию на 20 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 41,70 рубля, марки Аи-95 — 45,03 рубля, марки Аи-98 — 50,78 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 26 центрах субъектов Федерации, наиболее заметный рост отмечен в Кызыле — на 2,2%. Снижение цен зафиксировано в Махачкале, Севастополе и Симферополе — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить