Эстония строит собственный терминал СПГ

Таллин, , 16:25 — REGNUM Голландская судостроительная компания Damen строит по заказу эстонской фирмы Eesti Gaas бункеровочное судно СПГ на заводе в китайском городе Ичане, сообщает национальный эстонский вещатель rus.err.ee

Ожидается, что судно будет готово в 2020 году и во второй половине года прибудет в Финский залив для круглогодичного обслуживания северо-восточной части Балтийского моря. Планируется, что бункеровщик будет перевозить до 6000 м3 СПГ и будет обслуживать порты Эстонии, Финляндии и Латвии. Проект осуществляется с финансовой поддержкой компании Infortart с привлечением средств ЕС.

«Если обычно суда подходят к терминалу, то в данном случае мы имеем дело с мобильным терминалом, который сам плывет к клиентам, — рассказал член правления Eesti Gaas Калева Рейльяна, отметив, что всего в мире такого типа судов пять и бункеровщик Eesti Gaas станет шестым.