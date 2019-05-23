Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн

Москва, , 16:19 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 17 мая составил $494,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 10 мая международные резервы страны составляли $494,7. Таким образом за неделю показатель сократился на $600 млн, или на 0,1%.

Как отмечается, снижение резервов произошло в результате возврата регулятором средств по операциям «валютный своп» банкам-резидентам, а также «отрицательной переоценки, только отчасти скомпенсированных покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Напомним, согласно данным Банка России, на начало мая в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $390,58 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,78 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.